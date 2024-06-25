السناني وفتحي عبد الوهاب وداليا البحيري ضيوف الدورة الـ 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق غدا فعاليات الدورة الـ 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 29 من الشهر الجاري في العاصمة التونسية قرطاج، ويحي حفل الإفتتاح النجم اللبناني راغب علامة.



وتشهد تلك الدورة حضور متميز للنجوم من مصر والدول العربية، وعلى رأسهم الفنان فتحي عبد الوهاب، وداليا البحيري، ومن المملكة العربية السعودية الفنان عبد الإله السناني، ومن السودان إيمان يوسف، ومن لبنان ندى ابو فرحات، ومن سوريا سيف سبيعي، ومن الأردن ريم سعادة.



ويكرم المهرجان هذا العام وزير إعلام لبنان زياد المكاري، وسعد بن محمد ابراهيم الجريس المستشار الإعلامي لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، الإعلامية الفلسطينية هديل عليان، المهندس القطري حسن بن محمد الماس، ومن جيبوتي الإعلامية ميسون عبدالله أحمد، ومن تونس سونيا بن بلقاسم.



كما يشهد المهرجان مجموعة متنوعة من الندوات ومنها: إعلام الحرب فلسطين مثالا، النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام.



الجدير بالذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو التظاهرة الإعلامية والفنية والتكنولوجية الأعرق والأبرز في الوطن العربي إذ بلغ بحلول عام 2024 سنتهُ الثالثة والأربعين. وهو يشكّل إحدى أهمّ الفعاليات التي دأب اتحاد إذاعات الدول العربية على تنظيمها منذ تأسيسه عام 1981 إلى اليوم. ولا ينفك بحرص على إيلائه اهتمامًا متزايدًا من دورة إلى أخرى بما يجعله علامة مضيئة تميّز أنشطته السنوية المتعدّدة والمتنوّعة، وحدثًا ذا شأن كبير، يجلب إليه الأنظار، ليس فقط في المنطقة العربية، بل وأيضا خارجها .