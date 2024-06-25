"عاري الصدر".. محمد رمضان مع جمهوره في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورة جديدة له، وظهر برفقة جمهوره خلال استمتاعه بـ عطلته الصيفية بالساحل الشمالي.

ونشر رمضان، الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وأشار للحساب الشخصي للاعب المنتخب المصري محمد صلاح، وعلق: "مفيش أحسن من العمال الأبطال الشقيانين"، أشاركك معاهم التحدي يا أبو صلاح".

وجاءت عليه تعليقات الجمهور كالتالي: "كلام في قمة الأخلاق ما يطلع إلا من ابن الأصول، منور، نجم الجماهير، نمبر وان، حبيب قلبي".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن غيابه عن موسم دراما رمضان القادم 2025، حيث الظهور الأخير له كان في مسلسل "جعفر العمدة" رمضان 2023، من إخراج محمد سامي.

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