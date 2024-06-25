12 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يكشف عن إيرادات "ولاد رزق 3- القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إيرادات فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، حول العالم.

وشارك "تركي" متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا، وكتب: "أرقام قياسية في فيلم ولاد رزق 3 في 13 يوم أكثر من 12 مليون دولار، صورة مع التحية لمن قال لن يأتي بالمبلغ الذي أنفق عليه، نبقى نتناقش بعد شهرين".

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، و يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، و النجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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