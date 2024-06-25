فن ومشاهير

بـ "قفطان مغربي" هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة هيفاء وهبي مقطع فيديو، من أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بالمغرب.

ونشرت "وهبي" الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وارتدت قفطان مغربي وعلقت : "في أحضان المغرب".

وانهالت عليها التعليقات من محبيها، وجاءت كالتالي: "قمر، ولا غلطة، الملكة، الديفا، ياجمالك بالقفطان المغربي".

يذكر أن، آخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي أغنية بعنوان "يا نحلة"، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وتخطت حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، إلى جانب صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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