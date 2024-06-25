"بملابس جريئة".. رانيا منصور تنشر صورها على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، ومحبيها، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت أمام البحر، مرتدية "ملابس صيفية تناسب البحر".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "صباح الجمال، كتير حلوة، قمراية يا رانيا، ملكة، جميلة، مستحيل الجمال ده".

يذكر أن، الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية، وتدور أحداثه في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا بسببه قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

المسلسل من بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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