"لوك غريب".. غادة عبد الرازق تثير الجدل والجمهور يعلق:" إيه اللي حصلك؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء تواجدها ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس.

ونشرت غادة الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بلوك مختلف وجريء وشعر قصير.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قولي إن ده ذكاء اصطناعي، جريئة بس جميلة، أتعودنا على إطالات أفخم من كدة، إيه اللي حصلك؟، مالك ياغادة؟، برافو ياجميلة".

يذكر أن غادة عبد الرازق، قامت ببطولة مسلسل صيد العقارب، رمضان الماضي، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، محمد علي رزق، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا:

12 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يكشف عن إيرادات "ولاد رزق 3- القاضية"

"عاري الصدر".. محمد رمضان مع جمهوره في أحدث ظهور