بعد حفظ البلاغ.. أول تعليق من هاني شاكر على اتهامه بسرقة أغنية "رحماكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان هاني شاكر أنه يدرس التقدم ببلاغ ضد الشخص الذي اتهمه بسرقة قصيدة رحماكي، ورفع دعوى سب وقذف، ليحفظ حقوقه المادية والأدبية وللمطالبة بالتعويض اللازم.

وأشار هاني شاكر في بيان صحفي إلى إن النيابة العامة حفظت البلاغ المقدم ضده ويتهمه فيه أحد الأشخاص بسرقة قصيدة رحماكي، والتي غناها منذ ما يقرب من عشرين عاما، بعدما تبين للنيابة العامة عدم صحة البلاغ.

وعلق الفنان هاني شاكر قائلا: "إن حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذبا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه على شخصي بمنتهى التطاول بوصفي سارقا لكلام الأغنية، الذي لم أدع أني أنا كاتبها بل هي لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي، ولكنه تعمد زج اسمي وإلصاق تهمة السرقة بي، ولذلك فهو إجراء متوقع ومنطقي، وبدوري أوجه لها كل الشكر والتحية".

وتابع: "وأوجه كل اللوم والعتاب لكل المواقع التي تناولت ورددت هذا الخبر الكاذب دون الرجوع لي للتأكد من صحة الكلام الفارغ، وخاصة أن المدعي شخص غير معروف الهوية والمدعي عليه فنان كبير يحرص دائما على سمعته و مصداقيته أمام نفسه أولا وجمهوره ثانيا".

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان ويشاركه فيه الفنان مروان خوري، وذلك يوم ٥ يوليو المُقبل.