الجمعة.. كاظم الساهر يلتقي جمهوره في مصر ضمن جولته العالمية لألبومه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل يوم الجمعة القادمة في القاهره الجديدة بعد غياب عامين عن محبيه في مصر، ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب.

يأتي الحفل بعد عامين من أخر حفلات كاظم الساهر في مصر، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية وكان بعد غياب عن مصر امتد 14 عامًا، وشارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق قائلا "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

وفي وقت سابق أعلنت الشركة المنظمة عن نقل مكان الحفل لتيسير دخول الجمهور بشكل سلس وبدون معوقات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من جمهور ومحبي القيصر.

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 أعوام من طرح أخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.