يسرا وعز في الكواليس.. تركي آل الشيخ يروج لـ مسرحية "ملك والشاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لـ مسرحية "ملك والشاطر"، والتي من المقرر إقامتها يوم 26 يونيو حتى 6 يوليو، وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي.

ونشر "تركي" مقطع فيديو يضم أبطال المسرحية، من بينهم النجمة يسرا، والفنان أحمد عز، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعلق: "لا تفوتكم مسرحية "ملك والشاطر" النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو".

وتضم المسرحية نخبة من ألمع النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز والفنان سيد رجب، تأليف وإخراج محمد محمدي، وتحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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