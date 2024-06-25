لبلبة تتقمص دور بائع التذاكر ترويجاً لـ "عصابة الماكس"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة لبلبة منصات التواصل الإجتماعي بعد تداول فيديو لها ظهرت به وهي تقوم بحجز التذاكر لجمهور فيلم "عصابة الماكس" بإحدى السينمات، والذي تشارك في بطولته برفقة مجموعة من النجوم، وهو أحد الأفلام التي طرحت في موسم عيد الأضحى 2024.

لبلبة

وأكدت لبلبة بإنها لا تفضل مشاهدة أفلامها في السينما أكثر من مرة واحدة، لمعرفة المناطق التي يضحك أو يسكت فيها الجمهور.

لبلبة

وكان الفنان أوس أوس كشف عن تعرض لبلبة لإصابة خلال تصوير فيلم "عصابة الماكس"، معلقاً: "أنا اللي كنت سايق الأتوبيس ومرة الحمد لله خبطنا حاجات وفرملت جامد أستاذة لبلبة وقعت اتعورت".

لبلبة

تحدث أوس أوس مؤخراً عن كواليس الفيلم، قائلاً: "المشاهد كانت صعبة جدا وتصوير الفيلم كان صعب وكل شوية إحنا في محافظة وقاعدين في الشارع بنصور مع بعض، كان اللي بيكسر حالة التعب أن الواحد يقعد يهزر".

كشف النجم أحمد فهمي مؤخراً، خلال تصريحات صحفيه عن فكرة فيلم "عصابة الماكس" قائلا: "عصابة الماكس بيتكلم عن فكرة العيلة ببساطة جدا، عن عيلة من غير ما نبقى أوفر أو نزودها، بنتكلم عن ناس اتجمعت عشان يعملوا عيلة لتنفيذ مهمة معينة، الفيلم من أكتر الأفلام اللي حمستني".

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى، وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.