شكرا لقرائتكم خبر عن تجسد دور والدة صبا مبارك.. لبنى ونس بدلاً من عايدة فهمي في "وتر حساس" والان مع تفاصيل الخبر

انضمت الفنانة لبنى ونس إلى أسرة مسلسل وتر حساس المقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل، حيث جاءت بدلاً من الفنانة عايدة فهمى التي اعتذرت عن العمل بسبب ارتباطها باعمال أخرى وصعوبة تنسيق المواعيد معها، ومن المقرر أن تجسد لبنى ونس خلال الأحداث دور والدة بطلة العمل صبا مبارك.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزيون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

وتجتمع صبا مبارك بالمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعلا كبيرا مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل.

يذكر أن الفنانة لبنى ونس شاركت في أكثر من عمر خلال شهر رمضان الماضى منها "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، و"محارب" بطولة حسن الرداد.