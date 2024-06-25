"مفيش ممنوع" .. لطيفة تطرح أجدد ألبوماتها

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت نجمة الغناء العربي لطيفة ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وعدد من منصات الموسيقى.

وبدأت لطيفة بطرح أغنية "يا ليالي" وتطرح باقي الأغاني تباعا، إذ يضم الألبوم 10 أغاني متنوعة.

وتصدرت لطيفة تريند موقع X "تويتر سابقا" فور طرح أغاني الألبوم، الذي يحتوي على 8 أغاني باللهجة المصرية، وأغنية بلهجات عربية أخرى، و قامت بتصوير كافة أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، حيث صورت 7 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إن أبرز ما يميز ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" أنها شعرت بكل أغنية فيه سواء أغاني الفرحة أو الدراما، مؤكدة أنها حرصت على التنوع في الأشكال الموسيقية المقدمة في هذا الألبوم، وهو السبب في تأخر طرحه، كما أنها أصرت على تصوير أغاني الألبوم كاملة.

أضافت لطيفة أنها بدأت تجهيزات الألبوم وتسجيل الأغاني قبل وفاة والدتها، وكانت تعود من الاستديو لتأخذ رأي والدتها رحمة الله عليها في كل أغنية، موضحة أن أغاني ألبوم "مفيش ممنوع" اختارتها مع والدتها قبل رحيلها، ولذلك تشعر أنها جزء من الألبوم.

لطيفة

أردفت لطيفة أنها تتابع ردود فعل الجمهور على تيزر بعض الأغاني التي طرحتها خلال الفترة الماضية، ومستبشرة جدا بأراء الجمهور الذي طالبها بسرعة طرح الألبوم، بعدما أعجبهم المقاطع التي طرحتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغاني ألبوم لطيفة الجديد

"مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل

"يا ليالي" من كلمات مللك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم

"بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم

"ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم

"مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد ألحان محمود أنور وتوزيع تميم

"الورق" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم

"نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم راديو

"زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي

"الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل

"أنا المرسى" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع خالد فتوح

كانت النجمة لطيفة قررت طرح الألبوم كاملا دفعة واحدة بناء على رأي جمهورها، بعدما أجرت استفتاء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتستشير خلاله الجمهور حول طريقة طرح الأغاني، واختار جمهورها طرح الألبوم كاملا وليس على طريقة السينجل.