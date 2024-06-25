قصة الهجوم على كاتي بيري

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت الفنانة الأمريكية كاتي بيري الأكثر بحثًا على مواقع التواصل، وذلك بعد تعرضها لموجة من الانتقادات منذ أن أعلنت عن أغنيتها الجديدة Woman's World من ألبومها السادس المقبل.

واتضح أن الأغنية من توزيع دكتور لوك، الذي اتهمته مغنية أخرى بالاعتداء الجنسي.

كاتي بيري

نالت أغنية Woman's World انتقادات عديدة في البداية بسبب كلماتها "السطحية" عن حقوق المرأة والتي سخر منها مختلف المستمعين، من بينهم من شبهها بأغاني الحملات الانتخابية لـ هيلاري كلينتون.

كاتي بيري

حيث نشرت كاتي بيري مقطعًا تشويقيًا للأغنية وكتبت قائلة أن دكتور لوك هو موزع الأغنية.

تعاون كاتي بيري مع دكتور لوك فى جميع ألبوماتها

عملت كاتي بيري مع دكتور لوك على جميع ألبوماتها ما عدا الألبومين الصادرين من بعد مقاضاة كيشا له، ولكنها ل تكشف سبب تجنبها لتكرار التعاون معه. ومن المقرر أن يكون ألبومها المقبل أول تعاون لها معه من 2013.

كاتي بيري

اتهام المغنية كيشا دكتور لوك باغتصابها

كانت المغنية كيشا قد اتهمت الموزع دكتور لوك عام 2014 باغتصابها في 2005، ولكنها خسرت المعركة القضائية، ليقاضيها هو بالتشهير، حتى توصلا للتسوية واضطرت للالتزام بالعقد والعمل معه لسنوات.

كاتي بيري ودكتور لوك

ازدادت شهرة دكتور لوك بتوزيع أغاني مثل Dark Horse وTik Tok وSay So وغيرها.

المغنية كيشا

من جانبها لم تعلق المغنية كيشا على خبر تعاون كاتي بيري معه إلا عبر تغريدة اعتبرها الجمهور ردًا غير مبشار، قالت فيه "lol".

كاتي بيري

وكانت حرصت النجمة العالمية كاتى بيرى، على إحياء حفلًا ضخمًا فى تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا، فى قلعة وندسور.

وأشعلت كاتى بيرى المسرح بمجموعة ضخمة من أغانيها التي يحبها جمهورها الكبير، وذلك بحضور أكثر من 20 ألف شخص.

كاتي بيري

كاتي بيري تشكر الملك

من جانبها حرصت كاتى بيرى، على توجيه رسالة شكر للملك على اختيارها، ومازحت جمهورها قائلة: "يجب أن أحضر أمى وأبقى فى القلعة".

تعرض كاتي بيري لموقف محرج

وتعرضت كاتي بيري لموقف مربك، خلال الحفل حيث واجهت كاتى بيرى صعوبة فى العثور على مقعدها.

كاتي بيري

وظهرت مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري وهي مرتبكة بشدة وتتلفت يمينا ويسارا بحثا عن مقعدها، ولم تبخل بيرى على جمهورها بالتفاعل معهم حول مرحلة بحثها عن مقعدها، فغرّدت مازحة: "لا تقلقوا، لقد وجدت مقعدى".

وكانت دخلت مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري، عضو لجنة التحكيم في برنامج "أميركان آيدول" في نوبة بكاء على الهواء بعدما كشف تري لويس المتسابق أنه أحد الناجين من مذبحة قاتلة في المدرسة أطلق عليها اسم "إطلاق النار المنسي".

تكرار حوادث إطلاق النار فى المدارس

ولسوء الحظ، العديد من الأمريكيين ليسوا على دراية بمأساة 2018 في (سانتي في) بولاية تكساس، بسبب تكرار حوادث إطلاق النار في المدارس، وبفضل لويس، قد يحصل الضحايا والأحباء أخيرًا على الاهتمام الذي أرادوه لفترة طويلة.

كاتي بيري

اطلاق مسلح النار على أصدقائه

وتعود الواقعة إلى اقتحام مسلح مدرسة لويس الثانوية وإطلاق النار على أصدقائه الذين كانوا متواجدين في القاعة التي تلت القاعة التي تواجد هو فيها، إذ فقد 8 من زملائه الطلاب ومعلمان في تلك الحادثة الصادم.

ويعمل تري لويس، مندوب مبيعات مراتب أسرّة وعمره 21 عامًا، وقام بإذهال لجنة التحكيم في مسابقة "أمريكان أيدول" بأدائه، ما دفعهم إلى البكاء خلال اختبار عاطفي وقصة مر بها المتسابق.