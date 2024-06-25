بالفيديو.. لحظة بكاء هيفاء وهبي في حفل موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لحظة بكائها على خشبة المسرح لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان موازين بالمغرب.

وقالت خلال الفيديو: "مساء الخير يا أغلى الناس على قلبي، اشتقت لكم كتيرًا وأحبكم كثيرًا وأهلًا وسهلًا فيكم، وشكرا لاحتضاني في هذا البلد العزيز على قلبي وهذا الشعب الراقي".

وتابعت: "أنتوا ناس كتير عزاز وأنا اشتقت لكم كثيراً، الله يخليكم شعب وسيادة تحت رعاية الملك محمد السادس الله يحفظه ويحفظ شعبه".

يذكر أن آخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي أغنية بعنوان "يا نحلة"، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وتخطت حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، إلى جانب صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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