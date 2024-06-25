فيديو- نسرين طافش تستعرض جمالها أمام حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، مقطع فيديو، أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية بـ مدينة ميكونوس اليونانية.

ونشرت نسرين، الفيديو على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله بفستان أحمر مفتوح، وعلقت: "لقد تركت قلبي في ميكونوس".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "منورة يا غالية ماشاء الله قمر، زوقك رائع، أيش هـ الأحمر يجنن، هو فيه جمال كده".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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