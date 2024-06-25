بـ إطلالة جريئة.. ميريام فارس تخضع لـ أحدث جلسة تصوير وتغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وارتدت فستان مكشوف البطن، وحرصت على إغلاق خاصية التعليقات.

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "تزلزلها"، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

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