شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: ثورة 30 يونيو هدية من الله للخلاص من كابوس الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة لـ"الخليج 365"، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو: "إن هذه الثورة العظيمة كانت كلمة شعب قرر فيها التخلص من كابوس الإخوان الذين خطفوا الوطن، وكادوا أن يقضوا علينا، وعلى البلد كلها".

وأضاف حمودة: "الثورة هدية من الله للشعب المصرى الطيب، ونشكره عليها ونتمنى أن يظل الشعب فى اتحاد حتى يستطيع الوصول إلى بر الأمان".

وكان الفنان عبد الباسط حمودة حل ضيفا على تليفزيون الخليج 365، قائلا خلال اللقاء: "أنا قررت لن أعمل دويتوهات مع أى مطرب خلال الفترة الأخيرة بعد أن قدمت عددا كبيرا من الدويتوهات مع عدد من المطربين منهم عمر كمال وحمادة مجدى وحودة بندق"، وحينما سأل لو الهضبة عمرو دياب طلب أن يشاركه في أغنية قال: "طبعا أوافق"، لافتا إلى أنه يحب عمرو دياب وتربطه علاقة صداقة قديمة معه.

وأعرب الفنان عبد الباسط حمودة عن سعادته برد الفعل الإيجابى لتتر مسلسل "المعلم" الذى قدمه هذا العام. وقال حمودة: "أنا فرحان لأنه حقق الترند من أول يوم وهذا بفضل الله عز وجل"، وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365": "أشكر النجم الكبير مصطفى شعبان لأنه هو الذى اختارنى لتقديم تتر المسلسل، وقال لصناع المسلسل المطرب عبد الباسط حمودة هو الأنسب لتقديم التتر.. وأنا أقدر اختياره وتقديره لى".