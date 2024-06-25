شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن يسخر من شائعات ضربه لـ زوجته السابقة مادونا.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النجم العالمى شون بن شائعات سابقة مفادها أنه كان يسىء معاملة زوجته السابقة المغنية العالمية مادونا أثناء زواجهما من عام 1985 إلى عام 1989.

في خلال عام 1987 ظهرت مزاعم بأن بن كان عنيفًا تجاه مادونا، وهو ما نفاه منذ ذلك الحين، في حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز، تحدث بن عن المزاعم الكاذبة، حيث قال إنه في وقت ما كان دخل فريق SWAT منزله، بعد أن أبلغت مادونا الشرطة عن وجود أسلحة في المنزل.

وسخر بن من الادعاءات التى انتشرت في وسائل الإعلام فى حينها بأنه "ربط مادونا مثل الديك الرومي"، وأنه سُئل ذات مرة "عن ضرب مادونا في رأسها بمضرب بيسبول".

وكانت قد نفت مادونا مزاعم سوء المعاملة في إفادة خطية خلال قضية بن ضد لي دانيلز بتهمة التشهير، بعد أن قارن المخرج اعتراف تيرينس هوارد بأنه صفع زوجته الأولى بسلوك بن المزعوم.