الملكة نازلي.. أعمال فنية تناولت شخصية من أشهر سيدات التاريخ المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يتزامن اليوم ذكرى ميلاد الملكة نازلي والتي تعتبر واحدة من اشهر السيدات التي مرت في التاريخ المصري، حيث أنها تواجدت في مرحلة صعبة للغاية، فهي والدة الملك فاروق.

حيث تناولت أعمال عن الملكة نازلي فى الدراما والسينما.

الملكة نازلي

الملكة نازلي (1894-1978) كانت واحدة من الشخصيات البارزة في تاريخ مصر الحديث، كانت نازلي تُعتبر جميلة ومثقفة، وقد لعبت دورًا مهمًا في الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر خلال فترة حكم زوجها الملك فؤاد الأول وابنها الملك فاروق الأول. أنجبت نازلي خمسة أبناء، من بينهم الملك فاروق الأول، الذي تولى العرش بعد وفاة والده في عام 1936.

الملكة نازلي

يعد الملك فاروق آخر ملوك مصر من أسرة محمد على، والذى شهد نهاية عهده ثورة فى يوليو 52، ما جعلها مادة خصبة للتناول من قبل الدراما أو السينما، حيث مر عليها عدة أعمال على الهامش في حين حرصت أعمال أخرى على التعمق فيها أكثر.

ونستعرض أبرز الأعمال التي تحدثت عن الملكة نازلي وهي كالتالي:

فيلم امرأة هزت عرش مصر

تم انتاج الفيلم عام 1995، حيث جسدت الفنانة عواطف حسين خلال أحداث الفيلم شخصية الملكة نازلى، وبالرغم من أن دورها لم يكن كبيرا، إلا أنه ركز على إظهار انتقادها لتصرفات زوجة ابنها الملكة فريدة، والفيلم بطولة نادية الجندى وفاروق الفيشاوى، قصة رشاد كامل، إخراج نادر جلال.

الملكة نازلي

مسلسل أم كلثوم

قدمت الفنانة ماجدة الخطيب دور الملكة نازلى فى عام 1999، خلال أحداث مسلسل أكلثوم، وأظهر المسلسل أيضا حبها للسيطرة على كل من حولها وبالأخص ابنها وانتقاداتها المستمرة، والمسلسل من بطولة صابرين وحسن حسنى وأحمد راتب، تأليف محفوظ عبد الرحمن، إخراج إنعام محمد على.

الملكة نازلي

حوارى وقصور

لعبت الفنانة رانيا فريد شوقى ضمن أحداث المسلسل الذي عرض عام 2001، شخصية الملكة نازلى، وتناول المسلسل حقبة حكم زوجها الملك فؤاد، وإظهار عدد من الرموز التاريخية أبرزهم سعد زغلول، والعمل بطولة يوسف شعبان ونبيل الحلفاوى وفردوس عبد الحميد، تأليف محمد الغيطى، إخراج أحمد خضر.

الملكة نازلي

الملك فاروق

قدمت الفنانة وفاء عامر خلال المسلسل دور الملكة نازلى، ورصد العمل شكل العلاقة بين الملكة وابنها، والاضطرابات التى مرت بها، وهو من بطولة تيم الحسن ووفاء عامر وعزت أبو عوف، تأليف لميس جابر، إخراج حاتم على، واستطاعت الفنانة وفاء عامر لعب الدور بموهبة وقدرة مميزة على اظهار مشاعرها المختلفة.

الملكة نازلي

أسمهان

تناول المسلسل قصة حياة الفنانة اسمهان، وحاول توضيح العلاقة التى جمعت الملكة وجسدتها عزة جمال بأحمد حسنين باشا، الذى قيل أنهما تزوجا عرفيا، المسلسل من بطولة سلاف فواخرجي وفراس إبراهيم، إخراج شوقى الماجرى.

الملكة نازلي

ملكة فى المنفى

جسدت الفنانة نادية الجندى دور الملكة نازلى، فى مسلسل تطرق للكثير من تفاصيل حياتها، وشكل علاقتها ببناتها وابنها، وتمردها على تقاليد القصر الملكى، ومشاركتها أمراء أوروبا فى احتفالتهم، حتى وفاة ابنتها فتحية، والمسلسل من بطولة نادية الجندى و حسام فارس ومحمود قابيل، تأليف راوية راشد، إخراج محمد زهير رجب، وانتج عام 2010.