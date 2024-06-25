مؤتمر "ملك والشاطر".. مصطفى غريب: شيماء سيف أختي الكبيرة.. وأحمد عز يمازحه: كبيرة في عينك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان مصطفى غريب عن سعادته بتكرار التعاون مع النجم أحمد عز، إذ يستعدان لتقديم مسرحية ملك والشاطر على مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، غدا الأربعاء 26 يونيو.

وتابع مصطفى في مؤتمر صحفي أقيم قبل قليل في السعودية، وضم أبطال وفريق المسرحية "دي تاني تجربة مع أستاذ أحمد وأستاذة شيماء وأستاذ سيد، الناس دي فعلا بتخاف على الشغل وعايزة تطلع أحلى شغل وقلوبهم على بعض، أستاذ أحمد بيهتم أن الموضوع كله يطلع حلو".

وأضاف مصطفى "شيماء أختي الكبيرة وبحبها حب فظيع"، لتمازحه شيماء مستنكرة كلمة "الكبيرة"، ويعلق عز "كبيرة في عينك"، ويضحك الحضور.

واستكمل حديثه عن فريق العمل قائلا "أنا مبسوط جدا وكان حلم ومكنتش أتخيل إنه يتحقق إني أمثل مع الأستاذة الكبيرة يسرا، ومبسوط إن العمل تأليف وإخراج محمدي، وأنه بيكبر ويا رب يكبر اكتر واكتر".

أقيم المؤتمر قبل ساعات من انطلاق عرض ملك والشاطر على مسرح بكر الشدي في المملكة العربية السعودية، وشهد حضور النجوم: يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، ومخرج العرض محمد محمدي.

وأعربت شيماء عن سعادتها كونها جزء من فريق عمل يضم النجمة الكبيرة يسرا والنجم أحمد عز والفنان سيد رجب، كما أكدت وجود كيمياء بينها وبين مصطفى غريب "بسعد من قلبي وبضحك من قلب قلبي وأنا موجودة على المسرح معاه، وهتشوفوا استعراضات من أستاذ سيد رجب، ومحمدي مخرجنا الكبير الخطير الذي يثبت كل مرة نفسه ومقدم في المسرحية حاجة يستحقها الجمهور وأتمنى أن ينال العرض إعجابكم".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العاملة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نشر مقطع فيديو يضم أبطال المسرحية، من بينهم النجمة يسرا، والفنان أحمد عز، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعلق: "لا تفوتكم مسرحية "ملك والشاطر" النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو".