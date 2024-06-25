مؤتمر "ملك والشاطر".. سيد رجب: المسرح كان واحشني وأحمد عز قلبه على كل الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان سيد رجب إنه سبق والتقى بالنجم أحمد عز والفنانة شيماء سيف والفنان مصطفى غريب في مسرحية هادي فالنتاين، وهو العمل الذي أعاده للمسرح بعد فترة غياب عنه، انشغل خلالها بأعماله في السينما والتليفزيون.

وتابع سيد في مؤتمر صحفي أقيم بالسعودية للكشف عن تفاصيل المسرحية الجديدة ملك والشاطر: "كان واحشني المسرح، أساسا كنت بشتغل مسرح وكان واحشني، لأني انشغلت بالسينما والدراما، وبعدت ومكنتش متصور أن المسرحية هتسعدني زي ما كنت بعمل مسرح مستقل، وسعدت جدا ورجعت للمسرح تاني".

وأضاف "تعلمت من أحمد عز ومن خبرته وإزاي بيكون حاضر وقلبه على كل الناس، وكنت بحب شيماء ومصطفى في التليفزيون، ولقيت على المسرح عندهم حضور ودم خفيف وسرعة بديهة واحساس بالآخرين، فخور بيهم، وقالولي هنعمل مسرحية تانية ومعانا النجمة يسرا قلت دي فرصتي وكملت سعادتي".

أقيم المؤتمر قبل ساعات من انطلاق عرض ملك والشاطر على مسرح بكر الشدي في المملكة العربية السعودية، وشهد حضور النجوم: يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، ومخرج العرض محمد محمدي. والمسرحية من إنتاج آلاء الغزالي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العاملة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نشر مقطع فيديو يضم أبطال المسرحية، من بينهم النجمة يسرا، والفنان أحمد عز، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعلق: "لا تفوتكم مسرحية "ملك والشاطر" النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو".