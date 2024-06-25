مخرج "ملك والشاطر": الجمهور السعودي طاقته مبهجة وليس ببعيد عن المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال محمد محمدي، مخرج مسرحية ملك والشاطر التي من المقرر انطلاقها غدا الأربعاء 26 يونيو، على مسرح بكر الشدي في المملكة العربية السعودية، إن الجمهور السعودي يستقبل العمل الفني بشكل لطيف.

وتابع محمدي في مؤتمر صحفي أقيم قبل قليل "الجمهور السعودي بيحضر العروض وهو مبسوط وطاقته إيجابية ويستقبل العمل الفني بشكل لطيف، وكنت سعيد الحظ أنني قدمت مسرحية (هادي فالنتاين) مع نفس الفريق تقريبا الأساتذة: أحمد عز وشيماء سيف وسيد رجب ومصطفى غريب، وقدرنا نعرف ذوق الجمهور السعودي، وكنا موفقين".

وأضاف "الجمهور السعودي طاقتهم مبهجة وتجعلنا نشعر بسعادة، كما أنه ليس ببعيد عن الجمهور المصري، وروحنا قريبة وهناك تواصل بيننا طوال الوقت، ولا أشعر بوجود اختلاف كبير، وفي النهاية أقدم مسرحية للجمهور العربي".

أقيم المؤتمر قبل ساعات من انطلاق عرض ملك والشاطر على مسرح بكر الشدي في المملكة العربية السعودية، وشهد حضور النجوم: يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، ومخرج العرض محمد محمدي. والمسرحية من إنتاج آلاء الغزالي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العاملة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نشر مقطع فيديو يضم أبطال المسرحية، من بينهم النجمة يسرا، والفنان أحمد عز، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعلق: "لا تفوتكم مسرحية ملك والشاطر، النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو".