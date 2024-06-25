من مؤتمر "ملك والشاطر".. أحمد عز يعلق على نجاح "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحدث النجم أحمد عز عن النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثالث لفيلم ولاد رزق- القاضية في دور العرض السينمائي بالدول العربية، وذلك خلال تواجده في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"، المقرر انطلاقها غدا الأربعاء على مسرح بكر الشدي في المملكة العربية السعودية.

وقال عز "لما حبينا نعمل أكشن في فيلم جبنا اللي عمل أفلام عالمية وده بيفيد الصناعة، إحنا بنشتغل عشان المشاهد اللي يقدر دلوقتي يتفرج على فيلم من أي مكان في العالم في لحظة، ولو مش هنواكب هنخرج برة المنافسة، وشايف إن الدعم حاجة حلوة لما بيتحط صح".

وتابع "مع الفكر اللي بيحصل والدعم من هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، أقدر أقول إننا رايحين أبعد من كدة بكتير، الخطط انك تودي العمل العربي لمكان أبعد، ودي فائدة لينا كلنا، ولاد رزق اتصرف عليه ما يقرب من 600 مليون مصري، يعني حوالي 12 مليون دولار، وده رقم كبير جدا في الإنتاج، في وقت متوسط إنتاج الفيلم تقريبا خمسة مليون دولار، وولاد رزق حقق تكلفته في أقل من 10 أيام، عشان كده الدعم لما بيبقى موجود ممكن نروح أبعد من كده بكتير وده اللي هيحصل".

أقيم المؤتمر قبل ساعات من انطلاق عرض ملك والشاطر على مسرح بكر الشدي في المملكة العربية السعودية، وشهد حضور النجوم: يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، ومخرج العرض محمد محمدي. والمسرحية من إنتاج آلاء الغزالي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العاملة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نشر مقطع فيديو يضم أبطال المسرحية، من بينهم النجمة يسرا، والفنان أحمد عز، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعلق: "لا تفوتكم مسرحية ملك والشاطر، النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو".