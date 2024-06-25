"إحنا الأوائل".. أحمد سعد وعمرو سعد يروجان لأغنية برنامج "بيت السعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج الفنان أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد للأغنية الدعائية الخاصة ببرنامجهما الجديد "بيت السعد" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على "انستجرام" مقطع فيديو لمقطع من الأغنية بعنوان "إحنا الأوائل"، ظهر خلالها عمرو وأحمد سعد وسط عدد من الاستعراضات وعلقت الصفحة: "احنا الأوائل انتظروا الأغنية كاملة يوم الأربعاء الساعة السابعة".

برنامج "بيت السعد" تم تصويره بالمملكة العربية السعودية، ويضم قائمة ضيوفه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يتحدثا معهم عن العديد من الموضوعات الفنية وكواليس وأسرار حياتهم الشخصية.

وفاجأ الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد خلال إحيائه حفل غنائي في القرية العالمية بدبي فبراير الماضي، وصعد "عمرو" على مسرح الحفل وشارك شقيقه الغناء، وهذه ليست المرة الأولي التي يفاجئ بها الفنان عمرو سعد شقيقه الفنان أحمد سعد بحفلاته الغنائية وذلك بعدما شاركه الغناء في حفله بموسم جدة وقدما أغنية "عملنا حملة" والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

يذكر أن الفنان أحمد سعد يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان"، وفيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي وستدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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