بمشاركة أصالة ونانسي عجرم.. تركي آل الشيخ يروج لحفل "ليلة وردة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة حفلة غنائية مميزة بعنوان "ليلة وردة"، لكل عشاق الراحلة وردة الجزائرية، بقيادة الأوكسترا الموسيقية وليد فايد.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، البوستر الدعائي للحفل، والذي يشهد غناء كلًا من: "أصالة، نانسي عجرم، عبير نعمة، ريهام عبد الحكيم"، وعلق: "جدة ليلة مميزة لعشاق الطرب الأصيل".

ويقام الحفل الغنائي يوم ٤ يوليو الشهر القادم بقيادة المايسترو وليد فايد ، ومن المقرر طرح التذاكر يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

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