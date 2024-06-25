عبدالرحيم كمال يوجه الشكر لنادي الزمالك بسبب هذه المباراة في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال على إحدى مباريات بطولة أمم أوروبا 2024 بين منتخبي النمسا وهولندا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء وانتهت بفوز منتخب النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونشر عبدالرحيم كمال تعليقه عقب انتهاء المباراة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "النمسا تصنع ماتش تاريخي وتتصدر وتهزم هولندا بجلالة قدرها وتخليها تالت المجموعة"

وقام بتوجيه الشكر لنادي الزمالك: "شكرًا الزمالك اللي خلانا نشوف الماتش العظيم ده"، وجاء الشكر نظرًا لاعتذار مجلس إدارة نادي الزمالك عن خوض مباراته ضد النادي الأهلي في الدوري المصري والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

واحتفل السيناريست عبدالرحيم كمال مؤخرًا بمنحه جائزة الدولة للتفوق في الآداب تكريمًا لمسيرته الأدبية الحافلة بالإنجازات، وقام بتوجيه الشكر للدولة المصرية وقال: "كل الامتنان للدولة المصرية على تقديري ومنحي جائزة الدولة للتفوق فرع الاداب، أشعر بالفخر والسعادة بعد مشوار مع الورقة والقلم بهذا التقدير الكريم".

وعرض للسيناريست عبد الرحيم كمال مؤخرًا مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط إشادات من قبل النقاد والجمهور بمستوى المسلسل الذي وصلت أصداؤه لعدد من الدول الأوروبية.

وأعلن "عبد الرحيم كمال" خلال الفترة الماضية عن ترجمة روايته "أبناء حورة" للغة الإسبانية وهي رواية تنتمي لنوعية روايات الخيال والدهشة ونشرت عام 2021.

وكشف عبد الرحيم كمال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن انتهاء السيناريست ناصر عبد الرحمن من كتابة سيناريو وحوار فيلم "بواب الحانة" وهي رواية لـ "عبد الرحيم كمال" ويجرى تحويلها لفيلم سينمائي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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