أحمد سعد يقبل تحدي محمد صلاح بصورة بدون فلتر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

حرص النجم أحمد سعد على قبول تحدي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، الذي أطلقه بنشر صورته وهو يستعرض عضلاته مرفقة بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"

وقام أحمد سعد بنشر صورة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، يستعرض فيها بنيانه الرياضى، وعلق قائلاً: تم قبول التحدي محمد صلاح.. بدون فلتر.

وكان محمد صلاح قد نشر صورة وهو يرتدي شورت، ويقف أمام حمام سباحة كبير، مستعرضاً عضلاته مرفقة بهاشتاج تحدي صورة الصيف بدون فلتر، وأشار لكل من حساب النجم أحمد سعد وعمرو دياب ومحمد رمضان ولاعب كرة القدم عبدالله السعيد ليدخلوا في التحدي .

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلاً غنائياً يوم السبت الماضى ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات

وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره