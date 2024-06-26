بعد نجاحها في "موسم الرياض".. كريم عبدالعزيز يستعد لعرض "السندباد" في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان كريم عبدالعزيز عرض مسرحيته "السندباد" ضمن الدورة المقبلة لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة بموسم الصيف هذا العام، بعد النجاح الكبير للمسرحية التي تم عرضها لأول مرة في "موسم الرياض" بشهر ديسمبر 2023 وحققت نجاح كبير وحضور جماهيري ضخم.

وسيتم عرض مسرحية "السندباد" ضمن بروتوكول التعاون بين هيئة الترفيه ووزارة الثقافة المصرية، حيث سيتم عرض عدد من المسرحيات التي تم عرضها في موسم الرياض بفعاليات مهرجان العلمين، إلى جانب إقامة العديد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.

تدور أحداث مسرحية "سندباد" في إطار خيالي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة المسرحية الفنانة نيللي كريم، الفنان بيومي فؤاد، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة شيماء سيف، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات كريم عبدالعزيز ظهوره كضيف شرف بأحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي ويحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات وسط إشادة المستشار تركي ال الشيخ بظهوره في أحداث الفيلم وطلب من السيناريست طارق الجهيني والمخرج طارق العريان بزيادة مساحة دوره بأحداث الأجزاء المقبلة للسلسلة التي سيطرح جزئها الرابع بحلول عام 2025.

يذكر أن للفنان كريم عبد العزيز عرض له مسلسل "الحشاشين" ضمن موسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط إشادة النقاد بالمستوى الفني للعمل.

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