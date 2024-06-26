النجوم والصيف| نسرين طافش على حمام السباحة وبسمة داوود مع كلبها في البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحرص النجوم على التنزه والحصول على قسط من الراحة أثناء فصل الصيف، ويعشق كثير منهم السفر والتنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن الاستجمام والبحث عن أجواء المرح والسعادة، خاصة بعد انتهاء موسم مسلسلات رمضان وأفلام العيد.

"الخليج 365" يرصد كيف يقضي نجوم الفن أيام وليالي الصيفية.

بسمة داود

خطفت الفنانة بسمة داود، الأنظار إليها وظهرت بإطلالة صيفية أمام البحر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

الفنانة رانيا منصور ظهرت بإطلالة صيفية جريئة، وشاركت الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

أحمد فريد

شارك الفنان أحمد فريد صورة له أثناء استمتاعه بالعطلة الصيفية، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الشمس مقبلة".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، ولاقت تفاعل بالحب من المتابعين.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف صورة من أحدث ظهور لها، وظهرت خلفها أهرمات الجيزة، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ياسمين رحمي

شاركت الفنانة ياسمين رحمي متابعيها، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك زاهر صورة لها أثناء تواجدها في أحد المطاعم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف شريف منير متابعيها، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بأحد المدن الساحلية.

نادين نسيب نجيم

شاركت نادين نجيم، جمهورها، صورة لها من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.