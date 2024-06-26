شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يتحول إلى مطرب ويؤدى أغنية فى حفل جوائز BET والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم ويل سميث تجربة تقديم أغنية في حفل توزيع جوائز BET لعام 2024 المقرر لها الأحد المقبل، وهو مؤشر جديد على اهتمام سميث بالغناء بعد تراجع شعبيته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إثر صفعته الشهيرة في حفل الأوسكار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن سميث سيؤدي أغنية جديدة في حفل توزيع جوائز BET 2024 يوم الأحد، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أداء سميث BET، وسيتم بث جوائز BET مباشرة على الشبكة يوم الأحد 30 يونيو الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الامريكية، ومن المقرر أن يتم تكريم المغني الحائز على جائزة جرامي Usher بجائزة Lifetime Achievement BET في هذا الحدث.

ويتصدر دريك المرشحين لجوائز BET بسبعة ترشيحات، وسيشرف أورلاندو على حفل الجوائز، ويتولى إنتاجه تنفيذيًا لـ BET مع جمال نويزيت، وبمشاركة جيسي كولينز إنترتينمنت هي شركة الإنتاج لهذا العرض، ويعمل جيسي كولينز وديون هارمون وجينا روزان كلاي أيضًا كمنتجين تنفيذيين.

وعلى سياق متصل، يستعد النجم العالمى ويل سميث لأداء دور البطولة فى فيلم خيال علمى جديد يحمل اسم Resistor، مستوحى من رواية Influx للمؤلف الأكثر مبيعًا فى صحيفة نيويورك تايمز دانييل سواريز لعام 2014.

وبحسب ما ورد كان الفائز بجائزة الأوسكار البالغ من العمر 55 عامًا، يعمل على تطوير المشروع لسنوات، جنبًا إلى جنب مع المنتج السينمائى الأمريكى تود بلاك وجيسون بلومنثال وستيف تيش وجون مون وتوني شو من شركة Escape Artists، حسبما نشر موقع الديلي ميل.