شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور مهرجان موازين يحتفل بعيد ميلاد عبير نعمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيت النجمة اللبنانية عبير نعمة حفلها الغنائي بمهرجان موازين في المغرب والذي شهد حضور جماهيري كبير، وحرص الجمهور على تهنئة عبير نعمة بعيد ميلادها، حيث غنى لها الجمهور أغنية عيد الميلاد.

وكانت أحيت النجمة عبير نعمة في مصر، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء على مسرح المحكى، وتعد مشاركتها في مهرجان القلعة هي المرة الأولى لها.

مسارح مهرجان موازين الدولى استعدت لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن



النجمة اللبنانية عبير نعمة (1)



النجمة اللبنانية عبير نعمة (2)



النجمة اللبنانية عبير نعمة (3)



النجمة اللبنانية عبير نعمة (4)