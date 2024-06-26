ابنة عمرو دياب جريئة وناهد السباعي تحمل كلب.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها صورة جديدة لها، وظهرت برفقة كلبها ونشرتها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي عمرو دياب بـ بطن مكشوف، ونشرت الصورة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وارتدت تيشرت باللون الأحمر وبنطلون جينز.

سيد رجب

شارك الفنان سيد رجب متابعيه صورة جديدة له، وظهر برفقة كلًا من الفنانة يسرا والنجم أحمد عز، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، أحدث ظهور لها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها تيشرت باللون البرتقالي وشورت جينز.

أسما شريف منير

ظهرت اسما شريف منير بشعر مستعار، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورة جديدة له، أثناء استمتاعه بعطلته الصيفية بالساحل الشمالي، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي وسط الطبيعة، وشاركت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وارتدت قميص باللون الأبيض وبنطلون جينز.

بسمة بوسيل

خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة صديقتها وارتدت جمبسوت قصير باللون الأبيض.

تامر هجرس

شارك النجم تامر هجرس متابعيه أحدث ظهور له، أثناء قضاء عطلته الصيفية ونشر الصورة على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

نور إيهاب

نشرت الفنانة نور إيهاب صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.