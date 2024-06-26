السفير المصري بالصين يلتقي وفد "انتحار معلن" احتفالاً بنجاح العرض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

التقى السفير المصري بالصين عاصم حنفي بوفد العرض المسرحي "انتحار معلن" للمخرج مازن الغرباوي، ليحتفل معهم بنجاح العرض وتحقيقه نسبة مشاهدة كبيرة، كما أهدى صناع العمل المسرحي سفير مصر درعا تكريميا.

العرض المسرحي المصري "انتحار معلن" للمخرج مازن الغرباوي عرض لمدة ثلاث ليال بمهرجان آرانيا الدولي للمسرح بالصين، على مدار يومين وفي يوم منهم عرض مرتين نظرا للإقبال الجماهيري من قبل الجمهور الصيني.

مهرجان آرانيا الدولي للمسرح في بكين، يستمر خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو في مدينة آرانيا، بالصين، ويشارك بالمهرجان حوالي ( 29) مسرحية من حوالي ( 17 ) دولة، ولأول مرة يتم دعوة تسعة مديرين فنيين من مهرجانات مسرحية لثماني دول، هي: فرنسا والنمسا واليابان وأستراليا واليونان ومصر وبولندا وكولومبيا - لإحضار أعمالهم إلى الصين، وسيقدم عرض " انتحار معلن " للجمهور الصيني للمرة الأولى، ضمن فئة العروض المميزة.

مهرجان آرانيا الدولي للمسرح في بكين بالصين افتتح دورته بعرض للمخرجة كونستانزا ماكراس، وإلى جانب ذلك، سيتم عرض عدد من الأعمال المسرحية الصينية، ومنها عرض للمخرج جون فنغ من الرواية الشعبية "أزهار" للكاتب جين يوتشنغ، وسيقوم المخرج تشين مينغهاو بتقديم عرض عن جاليليو، كما يستضيف المهرجان رؤساء مهرجانات مسرحية دولية يقدمون عروضا مسرحية منها رئيس مهرجان أفينيون في فرنسا، ومهرجان ملبورن فرينج في أستراليا، ومهرجان المسرح العالمي في شيزوكا في اليابان، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح للشباب في مصر، متمثلا في الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان.

عرض "انتحار معلن " تأليف د. سامي الجمعان، وإخراج الفنان مازن الغرباوي، وانتاج رابطة الانتاج المسرحي العربي المشترك ATPA ، وعبر مخرج العرض عن خالص الشكر والتقدير لإدارة المهرجان ولسعادة السفير عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية الصين الشعبية علي حسن الاستقبال والدعم .