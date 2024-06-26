شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كافورى يلتقى بجمهوره المغربى يوم 6 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل كافورى حفلا غنائئا بالمغرب يوم 6 يوليو المقبل على أحد المسارح بـ كازا بلانكا، وذلك ضمن جولته الفنية بالدول العربية والأوربية، ويقدم فيها كافورى فاصلاً غنائيًا من أغانيه التي يعشقها ويرددها دائما جمهوره في كل مكان منها: "مين حبيبى أنا"، "قرب لى"، "يا ضلى يا روحى"، "يا هوا روح وقولوا".

وروج كفورى لهذا الحفل حيث نشر على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى قائلاً: "وحشتكم بزاف يا أهل المغرب نلتقي السبت 6 يوليو في كازابلانكا نشوفكم على خير".

يذكر أن طرح النجم اللبناني وائل كفورى كليب أغنيته الجديدة "حلو الحب"، عبر قناته على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، إنتاج موسيقى داني حلو، مكس وماستر رالف سليمان.