بالصور.. آدم بورت يروج لحفله المقبل مع عمرو دياب ويحصل على هدية مميزة من "الهضبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج الدي جي العالمي آدم بورت لحفله الغنائي المقبل مع المطرب عمرو دياب في مراسي الساحل الشمالي، يوم 29 يونيو المقبل.

ونشر "آدم" مجموعة صور تجمعه بـ "آدم بورت"، عبر حسابه الشخصي موقع "انستجرام"، وكتب: "أنا والهضبة السبت القادم في سول بيتش، مين جاي؟".

كما تلقى آدم بورت هدية قيمة ورمزية من الهضبة عبارة عن ميدالية لمجسم فرعوني.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "يا أنا يا لاء"، "تملي معاك"، برج الحوت" انت الحظ"، "مابتغيرش"، "وياه" شكرًا من هنا لبكره"، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد.

يعد هذا الحفل الأول الذي يجمع الثنائي عمرو دياب، وآدم بورت، بعد ظهور "الهضبة"، معه في حفل "الأهرامات".



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