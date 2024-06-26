شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون بطلة فيلم Jurassic World 4 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون إلى أبطال فيلم Jurassic World 4، وأكدت الممثلة مشاركتها في الفيلم الجديد سلسلة الديناصورات في أحدث حواراتها، وذلك على الرغم من أن الفيلم لم يحصل على عنوان أو تاريخ إصدار بعد.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج فيلم Jurassic World 4 المخرج جاريث إدواردز مخرج فيلم Godzilla، بينما كتب السيناريو ديفيد كوب مؤلف أولى أفلام سلسلة Jurassic Park.

وصرحت جوهانسون عن سيناريو الفيلم: "السيناريو مذهل للغاية، كتبه ديفيد كويب. الذى يعود بعد حوالي 30 عامًا لكتابة السيناريو، وهو متحمس جدًا لذلك، وهو أمر رائع جدًا".

بدأ سلسلة Jurassic World الجديد في عام 2015 وأنتج فيلمان وهما Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) وJurassic World: Dominion (2022)، جميع الأفلام كانت من إخراج كريس برات وبرايس دالاس هوارد، اللذين لن يعودا للفيلم الجديد.