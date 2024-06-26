شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات جسدها محمد سعد كانت سببا فى شهرته ونجوميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مؤخرا نجم الكوميديا محمد سعد إلى عالم السينما بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات، حيث تعاقد مؤخرا على بطولة فيلم جديد بعنوان "دكتور عدوه" إخراج وائل إحسان، وخلال مشوار سعد الفني كانت هناك شخصيات جسدها تعتبر وش السعد عليه وكانت سببا فى جماهيريته وشهرته، ويستعرض ”الخليج 365” تلك الشخصيات فى التقرير التالى.

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محمد سعد ووائل احسان





اللمبى

شخصية اللمبى هذه الشخصية من أهم الشخصيات التي جسدها النجم محمد سعد وكانت سببا مباشرا لدخوله قلوب الجماهيري في كل مكان، اللمبي يعتبر علامه فارقه في تاريخ السينما المصرية من حيث أنه أثر على نوعية الافلام المطلوبة في السوق وأظهر أن الافلام التي تنتمي إلى النوع الشعبي هي الأفلام المطلوبة وبكثافة، وقد حقق فيلم أعلى الإيرادات لدرجه أذهلت المنتجين، ووصل اجر محمد لحوالي 6 ملايين جنيه وهو رقم عالي بل أن فيلم اللمبي كان أول جزء لما وراءه، وظهرت شخصية اللمبي في أربعة أفلام: الناظر صلاح الدين، اللمبي، واللي بالي بالك، اللمبي 8 جيجا.

أطاطا هي شخصية خيالية كوميدية قام بأدائها الممثل محمد سعد، وقد ظهرت الشخصية في لأول مرة في فيلم عوكل عام 2004.

تتميز شخصية الست أطاطا بكونها امرأة عجوز يتخطى عمرها أكثر من 100 عام لكنها تمتلك صحة وقوة كبيرة جدا وتتميز ببروز وكبر مناطق معينة في جسمها وطريقتها الخاصة وأ-حيانا تنام فجأة وهي تتحدث وهي تنسى معظم الاشياء الغير مهمة سريعا.

بوحة الصباح هي شخصية خيالية كوميدية قام بأدائها الممثل المصري محمد سعد، وقد ظهرت الشخصية لأول مرة في فيلم بوحة، والذى يعد علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.

بوحة يتميز بالجدعنة والطيبة ونبرة الصوت الغريبة ويتحدث بأسلوب شعبى ويتميز بخفة الدم وافيهاتة الخاصة بة وتعبيرات وجهة الساخرة والمميزة التي يصعب على أى شخص عادى فعلها، وهو يحب أن يفرض سيطرته على من حوله.