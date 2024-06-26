شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال فيلم سيكو سيكو بطولة طه دسوقى وعصام عمر والان مع تفاصيل الخبر

استأنف صناع فيلم سيكو سيكو بطولة الفنانين الصاعدين عصام عمر وطه دسوقى تصوير مشاهد العمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، وذلك بعدما تم الانتهاء من الأسبوع الأول من أحداث الفيلم قبل إجازة العيد.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.

وانتهى عصام عمر مؤخراً من تصوير فيلم بعنوان البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الذي يخوض به أولى بطولاته المطلقة في السينما، ويشارك في بطولة الفيلم ركين سعد، وعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج خالد منصور، كما يشارك عصام عمر أيضاً في بطولة فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين بيومي فؤاد ورشدي الشامي.

أما طه دسوقى فتعاقد مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم "رزق الهبل" مع النجمة من زكى، ويضم العمل محمد شاهين وسماح أنور، وانتصار، تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد، بينما كان آخر ظهور له خلال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة مع هشام ماجد وهنا الزاهد حيث شاك كضيف شرف بمشهد واحد فقط.