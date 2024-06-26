وزيرة الثقافة تعتمد برنامج احتفالات الوزارة بذكرى 30 يونيو

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة الفعاليات والأنشطة التي تُنظمها وزارة الثقافة المصرية، من خلال قطاعاتها المتعددة، والتي تتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثرياً، تقدمه للجمهور المصري بالقاهرة والمحافظات، بمناسبة الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو.

نيفين الكيلاني: ثورة 30 يونيو تُمثل علامة مضيئة أسهمت في الحفاظ على هوية الوطن وصون مقدراته

وقالت وزيرة الثقافة: "تمثل ثورة 30 يونيو علامة مضيئة ونقطة فارقة في سجلات التاريخ المصري، حيث كانت بمثابة حائط الصد المنيع أمام محاولات اختطاف الدولة نحو مسارات الأفكار المتطرفة الهدامة، واستطاع خلالها الشعب المصري مع قواته المسلحة، تصويب المسار الخاطئ، والعمل على إذكاء الوعي بقيمة الوطن، والحفاظ على هويته، من خلال العديد من المحاور، والتي من بينها تعظيم دور القوى الناعمة في بناء الإنسان، والمضي قدمًا لتفعيل خطة الدولة المصرية التنموية بمختلف المجالات لبناء الجمهورية الجديدة".

وتابعت وزيرة الثقافة: "بهذه المناسبة الغالية، تنظم قطاعات وزارة الثقافة سلسلة من الفعاليات بمختلف المحافظات"، وتشتمل أجندة الفعاليات على مايلي:_

• الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أنشطة وفعاليات مكثفة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، تنطلق بمواقعها وبأماكن التجمعات بالقاهرة والمحافظات، وتشهد تنفيذ أكثر من 200 فعالية فنية وثقافية، تزامنًا مع ذكرى الثورة، وتلقي الضوء على إنجازاتها الكبرى.

ويشهد برنامج الهيئة على مدار الأسبوع الحالي، وحتى مطلع يوليو المقبل، احتفالات متنوعة بالقاهرة والمحافظات، تتضمن عروضًا فنية، ومحاضرات ثقافية، وورشًا متنوعة، ومعارض، وغيرها من الفعاليات.

ومن أهم الموضوعات التي تناقشها فعاليات قصور الثقافة: "ثورة يونيو والجمهورية الجديدة، مكتسبات ثورة 30 يونيو، ثورة 30 يونيو ثورة شعب، ثورة 30 يونيو ثورة بناء وطن"، وغيرها، بجانب تنظيم عدد من ورش الحكي والورش والمسابقات الثقافية والفعاليات المقدمة للأطفال.

- احتفالية ثورة 30 يونيو على مسرح السامر

وتقيم الهيئة احتفالية "ثورة 30 يونيو" بمسرح السامر بالعجوزة، التاسعة مساء الأحد المقبل 30 يونيو، بمشاركة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، كما تتضمن الاحتفالية فيلمًا تسجيليًا عن الثورة، من إنتاج إدارة السينما، مع تقديم فواصل شعرية لأشهر أعمال عبد الرحمن الأبنودي، وصلاح جاهين.

- احتفالات متنوعة بالقاهرة

ويتضمن برنامج الاحتفال بمواقع الهيئة، بالقاهرة، محاضرات ثقافية عن ثورة 30 يونيو وإنجازاتها، حلقات نقاشية، ورش رسم وتلوين للأطفال، عروض موسيقى عربية، مسرح عرائس، معرض منتجات المرأة، وذلك بقصر ثقافة تحيا مصر "بالأسمرات"، وبقصر ثقافة المطرية، 29 يونيو، الثامنة مساء 30 يونيو، بقصر ثقافة روض الفرج، الثامنة مساء، وعين حلوان، الحادية عشرة صباحًا.

- مسرح متنقل بمحافظة الجيزة

وتحتفل الهيئة بالثورة، عبر عروض "المسرح المتنقل"، بفرع ثقافة الجيزة، لمدة ثلاثة أيام متتالية، في الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل، تشهد مجموعة من العروض والفقرات الفنية والاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية، وفرقة "فكرة" لكورال مركز الجيزة الثقافي، وفرقة الموسيقى العربية، كما تُقدم ورش فنون تشكيلية لتصميم علم مصر، والتعبير بالرسم والألوان عن بطولات الجيش المصري ومواقفه الباسلة عبر التاريخ، بجانب ورشة حكي للأطفال بعنوان "الثورة البيضاء والطريق للجمهورية الجديدة"، وورشة حكي حول المشروعات القومية وأهميتها في ازدهار الاقتصاد الوطني، وعرض مسرح عرائس القفاز، ويشمل ورشة حكي لحوار حول "مفهوم الثورة وأهدافها ونتائجها".

- إقليم غرب الدلتا الثقافي



وأعد إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برنامجًا احتفاليًا يضم أكثر من 25 فعالية بمحافظات: "الغربية، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة، مطروح"، ويشهد بيت ثقافة كفر الزيات بالغربية، 26 يونيو، محاضرة بعنوان "ثورة شعب"، يقدمها الشاعر محمد أمين صالح، وفي الإسكندرية، يستضيف قصر ثقافة الشاطبي، السابعة مساء الخميس 27 يونيو، لقاء بعنوان "ثورة 30 يونيو ودورها في بناء الجمهورية الجديدة"، بمشاركة الشاعر أحمد عواد، ويشهد قصر ثقافة الأنفوشي، الثامنة مساء الجمعة 28 يونيو، حفلًا لفرقة الإيقاعات الشرقية، بقيادة المايسترو عزت بسيوني. وفي الحادية عشرة صباح السبت 29 يونيو، يقام لقاء حواري بعنوان "عوامل نجاح ثورة 30 يونيو وأهم نتائجها"، ببيت ثقافة بولكلي، تقديم صفاء فوزي.

وينظم المركز الثقافي بطنطا، حفلًا فنيًا، الأحد 30 يونيو، السابعة والنصف مساء، يتضمن افتتاح معرض رسوم لمواهب المركز حول إنجازات الدولة المصرية، وذلك ببهو المركز، كما يتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية، يتخللها عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة، وعروض راقصة لمواهب فصل الباليه بعنوان "تحيا مصر"، وأوبريت فني حول ثورة 30 يونيو، وتختتم فقرات الحفل بفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

- إقليم وسط الصعيد الثقافي

ينظم الإقليم أكثر من 40 فعالية بمحافظات: "سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد، المنيا"، تتنوع بين: المحاضرات، وورش الحكي، والعروض الفنية، والحلقات النقاشية، ومن أبرزها احتفالية فنية يقيمها فرع ثقافة سوهاج، بنادي المحليات، تتضمن عروضًا فنية لفرقتي الموسيقى العربية والفنون الشعبية، الأحد المقبل 30 يونيو، السابعة مساء.

- إقليم جنوب الصعيد واحتفالات بساحة أبو الحجاج

يُقام أكثر من 30 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بمحافظات الأقصر:، "أسوان، البحر الأحمر، قنا"، وتستقبل ساحة أبو الحجاج بالأقصر، احتفالية فنية بعنوان "ثورة شعب"، الأحد 30 يونيو، السابعة مساء، تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وأمسية بعنوان "بلدي"، للشاعرين شعبان شلبي، وسيد صدقي، ويشهد كل من قصر ثقافة الغردقة، وبيت ثقافة القصير، الأحد 30 يونيو، احتفالية فنية بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو"، السابعة مساء، ويقيم فرع ثقافة أسوان، احتفالية ٣٠ يونيو، على مسرح فوزي فوزي، تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة كورال أسوان للموسيقى العربية، التاسعة مساء.

- إقليم شرق الدلتا الثقافي

يقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي أكثر من 68 فعالية فنية وثقافية بمحافظات: "الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ"، ويشهد نادي ضباط شرطة دمياط، 27 يونيو، الثامنة مساء، وحفلًا لفرقة الدراما الحركية، وحفلًا غنائيًا آخر لفرقة قصر ثقافة فارسكور، بالإضافة إلي عدد من الورش الفنية المعبرة عن الثورة.

- إقليم القناة وسيناء الثقافي



ويشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي، أكثر من 30 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بمحافظات: "السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء"، ويستقبل مسرح مركز إعلام العريش، عرضًا فنيًا لفرقة العريش القومية للموسيقى العربية، وذلك الخميس 27 يونيو، الحادية عشرة صباحًا، ويستضيف قصر ثقافة العريش، السابعة والنصف مساء الأحد 30 يونيو، أمسية شعرية، ومعرض فن تشكيلي، عن إنجازات الثورة، ومعرضًا فنيًا لرسومات الأطفال، بجانب عرض فني لفرقة المواهب، وعرض فني لفرقة العريش القومية للموسيقى العربية.

* دار الأوبرا المصرية

وتطلق دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفاليتها بذكرى 30 يونيو "ثورة شعب"، تحت شعار "ليلة في حب مصر"، ويحييها نجوم الموسيقى العربية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد 30 يونيو، على المسرح الكبير، ويتضمن برنامج الحفل تقديم 23 عملًا من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية.

كما تقدم "أوركسترا الأنامل الصغيرة"، بقيادة الدكتور راجي المقدم، حفلًا يُقام في الثامنة والنصف مساء 29 يونيو، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

* دار الكتب والوثائق القومية

تُقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة واحتفالية فنية في الثانية عشرة ظهر الأربعاء 3 يوليو، بقاعة الندوات، بمقر دار الكتب بكورنيش النيل، يشارك فيها الكاتب الصحفي الكبير محمود مسلم -رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ-، يعقبها فقرة فنية تقدمها فرقة "دريم باند" من ذوي الهمم.

• صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية بعنوان "ثورة 30 يونيو إرادة شعب"، وذلك السابعة مساء 29 يونيو، بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، إعداد وتقديم، اللواء محمد حاتم يوسف –رئيس ومؤسس صالون "ضابط لكني شاعر"-، وبمشاركة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، والتي تُقدم باقة من أشهر الأغاني الوطنية، كما تُقام سلسلة من عروض الأفلام، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، السابعة مساء السبت ٢٩ يونيو، بالإضافة إلى إقامة صالون ثقافي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من رموز الثقافة والسياسة، السابعة مساء الأحد 30 يونيو.

* قطاع الإنتاج الثقافي

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، حفلًا فنيًا، وذلك بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحييه المطربة آية عبد الله، حيث تشدو بمجموعة من الأغنيات الوطنية، وذلك في التاسعة مساء الأحد 30 يونيو، بمسرح ساحة الهناجر للفنون، وتقيم مكتبة القاهرة الكبرى، معرضًا فنيًا بعنوان "ثورة 30 يونيو"، للفنانة هويدا إبراهيم، وذلك الخامسة مساء الأربعاء 26 يونيو الجارى.



وينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلًا موسيقيًا غنائيًا للفرقة الموسيقية للمركز، الثامنة مساء الأربعاء ٣ يوليو، بالمسرح القومي.

• قطاع الفنون التشكيلية

يُطلق قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مجموعة من الورش الفنية، بعدد من المواقع والمتاحف الفنية التابعة له، منها: "مركز راتب صديق الثقافي، متحف الأمير وحيد الدين سليم، متحف محمد ناجي، متحف مصطفى كامل، متحف محمود مختار"، وتأتي هذه الأنشطة في إطار خطة القطاع للاهتمام بالنشء، وتعزيز روح الإبداع، ومكافحة التطرف الفكري، وتهدف الورش تدريب الأطفال على تصميم أعمال ولوحات فنية تُعبر عن مفهوم الوطن والحفاظ على الهوية المصرية.

المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة



يُقدم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خصمًا 40٪؜ على إصدارات المركز، فيما يقدم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، خصمًا يصل إلى 50 % على باقة مختارة من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو المقبل.

• مكتبات مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، عددًا من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بفروع المكتبة على مستوى الجمهورية، تتضمن مجموعة من الندوات التثقيفية التي تتناول ثورة 30 يونيو، إلى جانب مجموعة من الورش الفنية للأطفال والشباب.