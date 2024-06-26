إحتفالية ضخمة بذكرى ٣٠يونيو مع نجوم الموسيقى العربية في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، لإطلاق احتفاليتها الضخمة بذكرى ثورة 30 يونيو "ثورة شعب" تحت شعار "ليلة في حب مصر" التى يحييها كوكبة من نجوم الموسيقى العربية.

يقام الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى فى الثامنة والنصف مساء الأحد 30 يونيو على المسرح الكبير .. يتضمن برنامج الإحتفالية مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية التى شكلت وجدان الشعب المصرى والعربي وتضم " قصيدة " مصر أجل"، أوبريت "الأرض الطيبة - الوطن الأكبر"، بلدي يا بلدي، سلمولي على مصر، الأرض بتتكلم عربي، مشربتش من نيلها، بحبك وحشتني، يا مصريين، عظيمة يا مصر، مهما خدتني المدن، طوف وشوف، يا بهية، على الربابة، يا بلادي يا بلادي، طوبة فوق طوبة، الله يا بلادنا الله، يا مصر يا أم الأمم، أم الدنيا، حلوة يا بلدي، تتر العائلة، بوابة الحلوانى، وبالأحضان".



أداء النجوم " أحمد عفت، محمد حسن، مؤمن خليل، أحمد عصام، محمد متولي، أحمد سعيد، أشرف وليد، حنان عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، فرح الموجي، منار سمير، ومي حسن.

..تعد هذه الاحتفالية فرصة رائعة للجمهور للاحتفال بروح الثورة المصرية من خلال الموسيقى والأغانى الوطنية التى تملأ القلوب حماسًا وحبًا للوطن.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا