سامح حسين «عامل قلق» على مسرح البالون وسط إقبال جماهيري

ياسر رشاد - القاهرة - شهد العرض المسرحى «عامل قلق» على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه ثانى أيام عيد الأضحى، ورفع شعار كامل العدد، مما يؤكد الدور الإبداعى الذى يقوم به المسرح من نشر الثقافة والإبداع.

وأعرب الفنان سامح حسين، عن سعادته بنجاح العرض المسرحى «عامل قلق»، قائلًا: أحمد الله على هذا النجاح وإقبال الجمهور بهذه الكثافة على الحضور ومشاهدة المسرحية، لافتًا إلى أن من دواعى سروره، أن المسرحية اعادت للمسرح لافتة «كامل العدد» التى كانت قد اختفت من المسارح منذ فترة

وأكد أن العرض المسرحى «عامل قلق» نجحت فى أن تسجل 3 أرقام قياسية غير مسبوقة فى تاريخ المسرح الدولى خلال عرضها أيام العيد، حيث بفضل الله 3 ليال من حيث الإيرادات وعدد من شاهد المسرحية.

وأوضح أنه بعودة الجماهير للمسرح، خاصة أن المسرح يعد ابوالفنون، ودائما ما يكون فى تفاعل بين الفنان والجمهور، والتأثير يكون أقوى.

وتدور أحداث العرض فى إطار كوميدى اجتماعى استعراضي، بمشاركة عدد من نجوم المسرح، منهم سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك، يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق عبده، دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامى حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، عنان عاطف، ومنة عاطف.

العرض من قصة وأشعار وتأليف محمد زناتي، ويشاركه التأليف أحمد الملواني، وديكور حازم شبل، وأزياء أميرة صابر، وموسيقى يحيى نديم، ومكياج وكوافير رحاب طايع، وإضاءة عز حلمي، وتصوير أحمد عبدالفتاح، واستعراضات هانى حسن، وجرافيك ضياء داوود، ومدير عام الفرقة لبنى الشيخ، ومساعد مخرج عبده بكري، ومخرج منفذ كريم محروس.

وتبدأ أسعار التذاكر من 75 جنيهًا ، أما الفئة الثانية قيمتها 100 جنية، والفئة الثالثة 150 جنيهًا، والفئة الرابعة 200 جنيه.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين كانت مسرحية المتفائل، وتدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وعرض «المتفائل» بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.