أهم المحطات في حياة حسن مصطفى بذكرى ميلاده

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير حسن مصطفى، الذي رحل عن عالمنا بجسده، ولكن مازالت أعماله خالده في أذهان الملايين من جمهوره ومحبوه في الوسط الفني، فهو يعد أحد علامات المسرح الكوميدي.

وتستعرض بوابة الخليج 365، لمتابعيها أهم المحطات في حياة حسن مصطفى الفنية :-

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيها عام 1957.

تدرّج في الحقل المسرحي من أول السلم حتى وصل إلى أعلى درجاته.

عمل في فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين ومسارح التليفزيون.

ومن أهم أعماله المسرحية، : "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، الكدابين قوي، أصل وخمسة مع محمد نجم، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة مع الراحل فؤاد المهندس.

قدم بالعديد من المسلسلات التليفزيونية.

كان أول من قدم المنوعات في التليفزيون.

تزوج من الفنانة ميمي جمال في 26 يونيو 1966، وأنجب منها ابنتين.