أسماء أغاني ألبوم هيثم نبيل الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المطرب هيثم نبيل، موعد طرحه عدد من أغاني ألبومه الجديد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب هيثم نبيل، عبر صفحته قائلا : "أغاني هتنزلها شركة روتانا الأيام الجاية من ألبومي بداية من الأسبوع الجاي، إن شاء الله على مدار شهري 7 و8، إن شاء الله تعجبكم".

وأضاف: "الأغنية الأولى بعنوان قلبي يا، والأغنية الثانية بعنوان مزاجنجي، والثالثة بعنوان يا بتوع الطيب، وسيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والرابعة بعنوان منستغناش، والخامسة ليالينا".

آخر أعمال المطرب هيثم نبيل

يذكر أن الفنان هيثم نبيل، طرح مؤخرا عددا من الأغاني، من بينها "دب هب"، من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع هشام البنا، وطُرحت على طريقة الفيديو كليب من إخراج كامبا.

وكان طرح المطرب هيثم نبيل، أغنيته بعنوان "زى زمان" من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقى.

وتقول كلمات الاغنية:

أنا عارف مفيش فرصة اشوفك تاني زي زمان

أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان

ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك

كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع مابيننا مكان

مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس

وبكتب في الغياب عنك غيابك موت الاحساس

لانا بنساكي ولا بقدر أشوفك ماضي عدى خلاص

بقيت عايش ومش عايز أقابل ناس ينسوني

ولما يجيبوا يوم سيرتك تبان اوجاعي في عيوني

وحشتيني يا أغلى الناس وجودك كان بيحييني

ودايما حاجة ناقصاني ويوم بيجيب وراه التاني

كإنك عايشة جوايا معايا وعني مابعدتيش

ومهما البعد بيننا يطول ولا حاجة تنسيني

مغيرش الفراق قلبي ولا حتي السنين قادرين

يسموا اللي احنا فيه ذكرى برغم ان احنا متفارقين

تغمض عيني أشوف صورتك تفتح قلبي يناديلك

ده لو دائي الوحيد انتي أنا راضي اعيش بيه سنين

