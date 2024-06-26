إصابة أورتيجا بـ كسر في القدم.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تعرض مطرب المهرجانات أورتيجا لـ كسر في القدم، وأوضح سبب ابتعاده عن الوسط الفني خلال الفترة الحالية

ونشر صورة قدمه بـ الجبس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام"، وعلق أورتيجا: "الفترة اللي فاتت أنا كنت تعبان جدًا ومحدش يعرف ومش بحب أقول يعني وكدة، وناس كتير مكنتش بتعرف توصلي لأني بجد كنت تعبان أوى والله، النهارده زاد التعب أكثر وبقى 2 کسر و4 شروخ في رجل واحدة، أنا ليه نزلت ده دلوقتي علشان متفهمش غلط والناس تديني عذري، علشان في ناس معينة بقيت بتتكلم بطريقة أن أورتيجا مغرور والشغل التعبان ده لا والله".

وتابع :"حبيت أوضح للناس اللي مش فاهمة حاجة، وأنا فهمتكم ادوني عذري بقا الحمد لله والشكر لله طبعًا على كل حاجة بتحصل و يارب ابعد عننا العين علشان بقت مكشوفة وواضحة أوي".

يذكر أن أورتيجا طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية وتحمل عنوان "مش فارقة معايا"، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات Mix، ألحان أورتيجا، توزيع وميكس وماستر Codex، ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر، ومنتج فني ميمي فؤاد.

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