"ولاد رزق 3-القاضية" يتصدر تريند "إكس" بعد كشف تركي آل الشيخ أرقامه القياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر فيلم "ولاد رزق 3-القاضية"،قائمة تريند موقع "إكس"، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن وصول إيرادات الفيلم أكثر من 12 مليون دولار، بعد 13 يوم من بداية عرضه .

الفيلم تصدر القائمة، بعد ساعات من إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن أرقامه القياسية.

وكتب: "أرقام قياسية في فيلم ولاد رزق ٣ في ١٣ يوم أكثر من ١٢ مليون دولار.. صورة مع التحية لمن قال لن يأتي بالمبلغ الذي أنفق عليه نبقى نتناقش بعد شهرين".

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، و يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، و النجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.