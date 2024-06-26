شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا يكشف تفاصيل إصابة قدمه بكسر وشروخ: يارب ابعد عننا العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مطرب المهرجانات أورتيجا عن إصابة قدمه بكسر وشروخ، وذلك من خلال حسابه بموقع "إنتسجرام"، حيث نشر صورة لقدمه موضوعة في الجبيرة عبر خاصية الاستوري.

وعلق أورتيجا على الصورة قائلا: "الفترة اللي فاتت أنا كنت تعبان جدًا ومحدش يعرف ومش بحب أقول، وناس كتير مكنتش بتعرف توصلي لأني بجد كنت تعبان أوى والله، النهارده زاد التعب أكثر وبقى 2 کسر و4 شروخ في رجل واحدة، أنا ليه نزلت ده دلوقتی علشان متفهمش غلط والناس تديني عزري، علشان في ناس معينه بقيت بتتكلم بطريقه أن أورتيجا بيتنك والشغل التعبان ده".

وتابع "عاوز أقولكم أورتيجا بيتنفخ، فى حبيت أوضح للناس اللي مش فهمه حاجة، وأنا فهمتكم أدوني عزري بقي، والحمد لله والشكر لله طبعًا على كل حاجه بتحصل ويارب أبعد عننا العين علشان بقت مکشوفه وواضحة أوي".



أورتيجا

يذكر أن المطرب أورتيجا طرح مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "مفاجأة"، وهي من كلمات وألحان أمير شيكو، وميكس وماستر طارق حشيشو.