شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يصل مصر ويوجه رسالة لمحبيه: ستكون حفلة رائعة بوجودكم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المطرب العراقي كاظم الساهر إلى القاهرة اليوم، استعداداً لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة القادم في القاهرة الجديدة، وذلك بعد غياب دام عامين عن محبيه في مصر، ويأتي هذا الحفل كجزء من جولة القيصر العالمية للترويج عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي أُطلقه في فبراير الماضي احتفالاً بعيد الحب.

ويأتي الحفل بعد عامين من آخر حفل أحياه كاظم الساهر في مصر، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية بعد غياب امتد لـ14 عاماً، وقد أعرب الساهر عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره المصري مجددًا، حيث شارك سابقاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب فيها: "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد. لا تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.