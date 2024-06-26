شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا بيل تلمح لمشاكل زواج مع جاستن تيمبرليك بعد أزمة اعتقاله والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن زوجة جاستن تيمبرليك تضيف المزيد من الازمات إلى أيامه الصعبة حيث تقوم جيسيكا بيل، المتزوجة من جاستن منذ عام 2012، بتصوير فيلمها الجديد The Better Sister في مدينة نيويورك، وتم تصويرها في موقع التصوير بدون خاتم زواج

ويأتي ظهورها بدون خاتم الزواج بعد إلقاء القبض على جاستن الأسبوع الماضي في هامبتونز لأنه كسر إشارة التوقف أثناء القيادة وهو في حالة سكر، وبالتالي تم احتجازه بسبب DWI.

بعد إطلاق سراحه، خاطب جاستن الجمهور في حفلته الموسيقية في شيكاغو، والتي تعد جزءًا من جولته المستمرة

ومن جانبة أكد أحد المصادر لمجلة US Weekly أنه على الرغم من أن جاستن يرسم وجهًا سعيدًا للجمهور، إلا أن الأحداث الحالية أثرت سلبًا على مغني Cry Me a River.

وأضاف المصدر "الألبوم لم يكن جيدًا جدًا، ولا أرى أن جاستن سيحصل على أدوار تمثيلية كبيرة في الوقت الحالي. أعتقد فقط أن جاستن يتمتع بسمعة سيئة في هوليوود باعتباره شخصًا لديه القليل من الأنا".

وكان جاستين تيمبرليك اعتلى المسرح للمرة الأولى منذ اعتقاله لقيادته وهو مخمور، حيث وصل تيمبرليك، خلال جولته الأوروبية، إلى مسرح شيكاغو في نفس يوم جلسة الاستماع في المحكمة وألقى خطابًا قصيرًا، حيث قال النجم - وهو والد لطفلين - أمام الجمهور: "لقد كان أسبوعاً صعباً".



وأضاف تيمبرليك حسبما نشر موقع geo.tv: "أعلم أنه من الصعب أن تحبني في بعض الأحيان، ولكنك تستمر فى حبى مرة أخرى"، كما أرسل أيضًا حبه إلى معجبيه الذين كانوا حاضرين، مشيرًا إلى أنهم جميعًا واجهوا تقلبات.



ووفقًا لقسم شرطة ساج هاربور، تم وضع تيمبرليك قيد الاعتقال ومعالجته واحتجازه طوال الليل للاعتقال الصباحي عندما لاحظوا أن المغني الحائز على جائزة جرامي يقود سيارة بي إم دبليو 2025 متجهة جنوبًا في شارع ماديسون، وفشل فى التوقف عند إشارة توقف معلنة في الحفاظ على مساره.



في هذه الأثناء، رفض تيمبرليك شكوك DWI حيث ادعى أنه تناول مشروبًا واحدًا فقط مع أصدقائه قبل عودته إلى المنزل من فندق The American Hotel على الرغم من تبين السكر عليه.

وكانت شرطة نيويورك ألقت القبض على المغنى العالمى جاستن تيمبرليك بتهمة القيادة وهو فى حالة سكر، وتم إطلاق سراحه من حجز الشرطة، وفقًا لمحاميه، ووفقا للشرطة تمت ملاحظة المغنى فى الساعة 12:37 صباح يوم الثلاثاء يقود سيارته في حالة سكر في ساج هاربور، نيويورك.