شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق إعلان فيلم إن شاء الله ولد قبل عرضه فى مهرجان عمان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق القائمون على فيلم إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد الإعلان الرسمي للعمل قبيل مشاركته في مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم في شهر يوليو المقبل، حيث ينافس على جائزة أفضل فيلم، لتستمر جولة الفيلم في المهرجانات السينمائية المختلفة.

فيلم إن شاء الله ولد، ممثل الأردن في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2024، ومقرر عرضه لأول مرة في دور العرض بالأردن هذا الصيف قبل عرضه في العديد من دور السينما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وباقي البلاد العربية، وهذا بعد عرضه التجاري في دور السينما الفرنسية في وقت سابق من هذا العام.

بعد النجاح الذي حققه الفيلم في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي ضمن أسبوع النقاد حيث سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق وفاز بجائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل، شارك في عدة مهرجانات أخرى تصل إلى 100 مهرجان دولي من بينها مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

كما يضم الفيلم في جعبته حوالي 25 جائزة كان آخرها جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مسلم السينمائي الدولي بلندن، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، جائزة أفضل عمل أول بمهرجان بنغالورو السينمائي الدولي بالهند، جائزة أفضل أداء من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادي، جائزة أفضل سيناريو لفيلم روائي طويل في مهرجان ميستك السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزتي أفضل ممثلة ولجنة التحكيم الخاصة في مهرجان روتردام للفيلم العربي.

فيلم إن شاء الله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى، والفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف ديلفين أجوت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.



فيلم ان شاء الله ولد



فيلم ان شاء الله ولد