شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت موديل والزعيم وقع على شهادة نجوميتها..نيكول سابا تحتفل بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة اللبنانية نيكول سابا تحتفل اليوم بعيد ميلادها، وتعتبر نيكول سابا من النجمات اللبنانيات اللاتى يمتلكن مقومات جمالية كانت سببا في وصولها الى عالم الشهرة والنجومية حينما اختارها الزعيم عادل امام لتشاركة بطولة فيلم "التجرية الدنماركية" و"الخليج 365" يستعرض مشوارها الفني منذ بدايتها الى وصولها الى عالم الشهرة والنجومية.

نيكول سابا بدأت مشوارها في مجال عرض الأزياء هي وشقيقتها نادين لأكثر من عشر سنوات في القاهرة في عام 1997 شاركت كموديل في فيديو كليب عيني للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري

في عام 1998 اختارها غسان الرحباني لتكون عضو في فرقة فور كاتس بعد انسحاب رولا بهنام حيث كان يبحث عن فتاة جميلة تجيد الغناء والرقص، قدمت معهم ألبومين تيك تيك سنة 1998 والبوم ليل نهار سنة 2000. إضافة للعديد من الأغاني المصورة والحفلات في لبنان والعالم العربي في عام 2004 بدأت مشوارها الفني المنفرد بإصدار البوم إنتاج شركة عالم الفن محسن جابر في نفس السنة فازت بأفضل مغنية من اكثر من جهة اعلامة

دخلت مجال التمثيل صدفة عندما جاءتها فرصة العمل مع النجم عادل إمام بعد ان شاهد صورتها على غلاف إحدى المجلات لانه عندما شاهد صورتها شعر أن ملامحها تناسب الشخصية حيث لعبت فتاة دنماركية وهو ما يتطلب في الممثلة التي تقوم بها ان تكون ملامحها أجنبية قد طلبوا مني الحضور إلى مصر واجراء اختبار كاميرا لمعرفة هل ستكون مقبولة على الشاشة أم لا فنجحت باجتيازه حيث ظهرت في الفيلم كفتاة دنماركية تأتي لمصر، وتعيش بمنزل عادل امام وابنائه وكل منهم معجب بها خاصة وأنها فتاة أوروبية أبهرتهم بشكلها الخارجي وتحررها وملابسها واسلوبها الجريء. لتنطلق بعدها الى عالم الشهرة والنجومية وتتوالى اعمالها الفنية سواء في التمثيل او الغناء